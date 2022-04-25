США и союзники хотят привлечь Украину к саммиту G-20 вместе с Путиным

Отмечается, что Вашингтон разочарован отказом Джакарты отозвать приглашение президента России Владимира Путина.

По информации Bloomberg, США и некоторые другие члены G7 просят Индонезию, которая заявила, что хочет "оставаться беспристрастной" пригласить президента Владимира Зеленского к участию по крайней мере в части встречи.

Как правило, страна-хозяин приглашает ряд стран присоединиться к некоторым мероприятиям саммита в качестве наблюдателей, хотя они не имеют права участвовать в официальных дискуссиях.

Отмечается, что участие Владимира Зеленского стало бы "логистическим и дипломатическим кошмаром", если бы Путин решил лично посетить саммит на острове Бали.

Также не понятно, будет ли достаточно пригласить Украину, чтобы гарантировать появление других лидеров, в частности, президента США Джо Байдена, который, вероятно, откажется сидеть за одним столом с Путиным.