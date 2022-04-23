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G20 не может эффективно работать, пока Россия остается ее членом, - министр финансов Канады

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Суббота 23 апреля 2022 06:43
G20 не может эффективно работать, пока Россия остается ее членом, - министр финансов Канады Фото: министр финансов Канады Христя Фриланд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Министр финансов Канады Христя Фриланд заявила, что "Большая двадцатка" не может эффективно функционировать, пока Россия остается ее членом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"России нет места за столом стран, которые объединились для поддержания глобального экономического процветания", - сказала Фриланд.

Она также добавила, что Россия нарушила давние международные правила своим вторжением в Украину.

Разногласия по поводу присутствия России на встречах демонстрировались всю неделю: официальные лица из США, Канады, Великобритании и других западных стран устраивали забастовки три дня подряд всякий раз, когда российские официальные лица выступали.

Министры финансов и управляющие центральными банками G20, собравшиеся в среду в Вашингтоне, не смогли согласовать свое традиционное коммюнике с изложением целей экономической политики, поскольку Россия заблокировала резкие выражения, осуждающие ее вторжение в Украину.

Напомним, министры финансов стран G7 анонсировали 24 млрд долларов помощи Украине.

Мы также писали о том, что саммит G20 не примет итоговую декларацию из-за войны в Украине.

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