США та союзники хочуть залучити Україну до саміту G-20 разом із Путіним

Зазначається, що Вашингтон розчарований відмовою Джакарти відкликати запрошення президента Росії Володимира Путіна.

За інформацією Bloomberg, США та деякі інші члени G7 просять Індонезію, яка заявила, що хоче "залишатися неупередженою" запросити президента Володимира Зеленського до участі принаймні в частині зустрічі.

Зазвичай, країна-господар запрошує низку країн приєднатися до деяких заходів саміту в якості спостерігачів, хоча вони не мають права брати участь у офіційних дискусіях.

Наголошується, що участь Володимира Зеленського стала б "логістичним і дипломатичним кошмаром", якби Путін вирішив особисто відвідати саміт на острові Балі.

Також не зрозуміло, чи буде достатньо запросити Україну, щоб гарантувати появу інших лідерів, зокрема, президента США Джо Байдена, який, ймовірно, відмовиться сидіти за одним столом з Путіним.