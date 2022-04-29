США та союзники готуються до такого сценарію: Нуланд про погрози застосування ядерної зброї Росією
Помічниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд висловилась щодо російських погроз застосувати ядерну зброю. За її словами Штати та союзники готуються до такого розвитку сценарію.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Нуланд в інтерв'ю для видання "Медуза".
"На жаль, з початку цього конфлікту ми вже зрозуміли, що загрози, які виходять від Путіна, слід сприймати всерйоз. Тому США та наші союзники готуються і до такого розвитку подій. Але якщо дійде до цього, то це буде військовий злочин таких масштабів, від наслідків якого ні він сам, ні Росія вже ніколи не оправляться. Точно не за нашого з вами життя", - заявила Нуланд.
Також помічниця державного секретаря з політичних питань зауважила, що подібні погрози відзначають безвідповідальну поведінку Росії.
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