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США здійснили кібератаку проти шпигунської групи Ірану,- Yahoo

Новини » Політика    22.06.2019 - 14:20
США здійснили кібератаку проти шпигунської групи Ірану,- Yahoo
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Кіберкомандування атакувало хакерську групу, що пов'язана з Корпусом вартових Ісламської революції

Кіберкомандування Сполучених Штатів Америки провело відповідну кібератаку на іранську шпигунську групу, яка підтримувала атаку на танкери. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела Yahoo.

Повідомляється, що шпигунська група, на яку було здійснено атаку, була пов'язана з Корпусом вартових Ісламської революції і протягом останніх років проводила відстеження через Інтернет військових і цивільних суден, які проходять через Ормузьку протоку.

У той же час Рада національної безпеки США відмовився від коментарів про іранську шпигунської групу, а Кіберкомандування не змогло оперативно надати інформацію.

Представник Пентагону Хазер Баб заявила, що вони не обговорюють операції в кіберпросторі, розвідку або планування.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що США запросили екстрене засідання РБ ООН по Ірану. Сполучені Штати мають намір винести на розгляд РБ ООН нещодавні інциденти з танкерами в Ормузькій протоці.

Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підтвердив, що американські війська були готові нанести удар по трьох об'єктах Ірану через атаки на американський безпілотник.

Трамп назвав можливі наслідки війни США та Ірану США готуються евакуювати персонал з військової бази в Іраку
Новини України Сполучені Штати АмерикиІранкібератака
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