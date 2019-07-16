США в Совбезе ООН: Россия подрывает единство внутри Украины

Представитель Соединенных Штатов Америки Родни Хантер на заседании Совета безопасности ООН заявил, что не Российская Федерация указывать Украине в вопросах языка, потому что сама Россия после оккупации территорий Украины сделала так, что там не изучают украинский. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Ранее постоянный представитель России заявил, что языковой закон "расскалывает украинское общество". В то же время представитель США напомнил, что именно Москва подрывает единство внутри Украины.

"США поддерживают призывы президента Зеленского к единству, но Россия подрывает это единство. Недавно было принято решение выдавать украинские паспорта украинцам, проживающим на Донбассе", - подчеркнул он.

Также Хантер напомнил, что украинские солдаты гибнут в конфликте на востоке страны, который поддерживается Российской Федерацией, однако "Украина продолжает объединяться, становиться более сплоченной и сильной".

Родни Хантер также призвал РФ прекратить преследовать украинцев и крымских татар в Крыму, отметив, что Россия не позволяет украинцам в Крыму учиться на украинском языке.

"12 тысяч детей учились в Крыму на украинском языке до российской оккупации", - заявил он.

Кроме того, во время выступления Хантер напомнил, что из-за конфликта, развязанного Россией, был сбит самолет рейса MH17 на Донбассе, а сбили его, как установило международное следствие, из оружия российской армии.

США отметили, что РФ усилила свою агрессию, захватив украинские суда и моряков.

"США уважают суверенитет Украины и призывают Россию освободить захваченных моряков и корабли, прекратить оккупацию Крыма и конфликт на востоке Украины", - заявил представитель страны в ООН.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что делегация Российской Федерации на заседании Совета безопасности ООН пытается отвлечь внимание от годовщины катастрофы самолета рейса МН17 инициированием обсуждения закона об украинском языке.

Кроме того, сегодня пройдет заседание Совета безопасности ООН по вопросу относительно закона Украины "о функционировании украинского языка как государственного".