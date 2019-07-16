США в Радбезі ООН: Росія підриває єдність всередині України

Представник Сполучених Штатів Америки Родні Хантер на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що не Російська Федерація вказувати Україні в питаннях мови, тому що сама Росія після окупації територій України зробила так, що там не вивчають українську. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Раніше постійний представник Росії заявив, що мовний закон "расскалывает українське суспільство". У той же час представник США нагадав, що саме Москва підриває єдність всередині України.

"США підтримують заклики президента Зеленського до єдності, але Росія підриває єдність. Нещодавно було прийнято рішення видавати українські паспорти українцям, які мешкають на Донеччині", - підкреслив він.

Також Хантер нагадав, що українські солдати гинуть у конфлікті на сході країни, який підтримується Російською Федерацією, проте "Україна продовжує об'єднуватися, ставати більш згуртованою і сильною".

Родні Хантер також закликав РФ припинити переслідувати українців і кримських татар у Криму, зазначивши, що Росія не дозволяє українцям в Криму вчитися українською мовою.

"12 тисяч дітей навчалися в Криму українською мовою до російської окупації", - заявив він.

Крім того, під час виступу Хантер нагадав, що з-за конфлікту, розв'язаного Росією, був збитий літак рейсу MH17 на Донбасі, а збили його, як міжнародне слідство встановило, зі зброї російської армії.

США відзначили, що РФ посилила свою агресію, захопивши українські судна та моряків.

"США поважають суверенітет України і закликають Росію звільнити захоплених моряків і кораблі, припинити окупацію Криму і конфлікт на сході України", - заявив представник країни в ООН.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що делегація Російської Федерації на засіданні Ради безпеки ООН намагається відвернути увагу від річниці катастрофи літака рейсу МН17 ініціюванням обговорення закону про українську мову.

Крім того, сьогодні відбудеться засідання Ради безпеки ООН з питання щодо закону України "про функціонування української мови як державної".