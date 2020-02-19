США в Совбезе ООН: Россия нарушает минские соглашения и подпитывает конфликт на Донбассе

Фото: Шерит Норман Шале (usun.usmission.gov)

Также США заверили, что не снимут санкций с России, пока она посягает на территориальную целостность Украины

Россия не выполняет соглашения, взятые на себя в Минске и во время нормандской встречи, а также разжигает конфликт на Донбассе. Об этом заявила и.о. заместителя постоянного представителя США в ООН Шерит Норман Шале на заседании Совбеза ООН 18 февраля.

Как заявила представительница США в ООН, что не отступит от поддержки территориальной целостности Украины и будет продолжать санкции против Кремля, пока будет длиться российская агрессия

"Россия не проявила готовности выполнить свои обязательства в соответствии с минскими соглашениями. Она продолжает вооружать, обучать, управлять и воевать рядом со своими марионетками на востоке Украины. Это прямо нарушает российские обязательства, взятые в минских соглашениях и во время нормандской встреча,и в том числе в отношении немедленного установления режима прекращения огня”, - подчеркнула Шале.

Шале добавила, что РФ, вместо конструктивного участия, "распространяет дезинформацию, чтобы отвлечь внимание от ее ключевого и неоправданного участия в разжигании этого конфликта".

"Россия также продолжает вести свои гибридные действия против Украины, используя экономическое и политическое давление", - отметила она, добавив, что РФ также не прекращает осуществлять свои кибератаки не только против Украины, но и против других государств мира.

Напомним, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил и под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

Впоследствии в НАТО призвали Россию "вывести свои силы, прекратить поддержку сепаратистов и сделать настоящие усилия по выполнению минских соглашений".

По данным украинской разведки, Россия втрое увеличила военный потенциал возле границ Украины.