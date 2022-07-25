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В США сотрудники заводов по выпуску истребителей и беспилотников объявили забастовку

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Вашингтон, Понедельник 25 июля 2022 01:54
В США сотрудники заводов по выпуску истребителей и беспилотников объявили забастовку Фото: в США персонал заводов по выпуску истребителей и БПЛА объявил забастовку (defense.gov)
Автор: Константин Широкун

Профсоюз, представляющий около 2500 сотрудников трех заводов Boeing, заявил, что рабочие отклонили предложение компании работы по оборонному контракту и начнут забастовку на объектах с 1 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Рабочие требуют повышения пенсионных отчислений и изменения ряда положений в трудовых договорах, которые касаются социального обеспечения персонала. В Boeing заявили, что разочарованы отказом профсоюза от высококонкурентного предложения и анонсировали введения чрезвычайного плана действий, чтобы обеспечить непрерывность производства.

На заводах в Миссури и Иллинойсе, которые затронет забастовка, производятся учебно-тренировочные истребители F-15, F-18, Т-7А, а также беспилотные заправщики MQ-25.

Ранее сообщалось, что в США не исключают, что Вашингтон или кто-то из его союзников может вскоре отправить истребители Украине.

Кроме того, союзники изучают возможность обучения украинских пилотов, чтобы потенциально помочь Киеву создать улучшенные Военно-воздушные силы.

Добавим, что по данным Воздушных сил, Украина ведет переговоры с западными партнерами о поставках истребителей F-15, F-16 или F-18 на всех уровнях власти.

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Соединенные Штаты Америки Boeing Забастовка
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