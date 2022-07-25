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У США співробітники заводів з випуску винищувачів і безпілотників оголосили страйк

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Вашингтон, Понеділок 25 липня 2022 01:54
У США співробітники заводів з випуску винищувачів і безпілотників оголосили страйк Фото: у США персонал заводів з випуску винищувачів і БПЛА оголосив страйк (defense.gov)
Автор: Константин Широкун

ПРОФСПІЛКА, що представляє близько 2500 співробітників трьох заводів Boeing, заявила, що робітники відхилили пропозицію Компанії роботи за оборонним контрактом і почнуть страйк на об'єктах з 1 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Робітники вимагають підвищення пенсійних відрахувань і зміни ряду положень у трудових договорах, які стосуються соціального забезпечення персоналу. У Boeing заявили, що розчаровані відмовою профспілки від висококонкурентної пропозиції і анонсували введення надзвичайного плану дій, щоб забезпечити безперервність виробництва.

На заводах в Міссурі та Іллінойсі, які торкнеться страйк, виробляються навчально-тренувальні винищувачі F-15, F-18, Т-7А, а також безпілотні заправники MQ-25.

Раніше повідомлялося, що в США не виключають, що Вашингтон або хтось із його союзників може незабаром відправити винищувачі Україні.

Крім того, союзники вивчають можливість навчання українських пілотів, щоб потенційно допомогти Києву створити поліпшені Військово-повітряні сили.

Додамо, що за даними Повітряних сил, Україна веде переговори із західними партнерами про постачання винищувачів F-15, F-16 або F-18 на всіх рівнях влади.

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Сполучені Штати Америки Boeing Страйк
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