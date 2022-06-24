В США сообщили, когда Украина получит вторую партию ракетных систем HIMARS

В США готовят вторую партию ракетных систем HIMARS для Украины. Украинские военные сейчас проходят учения и уже в июле американские ракетные комплексы ожидают в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента издания "Голос Америки" Джеффа Селдина.
Ссылаясь на высокопоставленного представителя Министерства обороны США, Селдин заявляет, что первая партия из 4 ракетных систем HIMARS находится в Украине. Она обслуживается специально обученным экипажем.
"2-й украинский взвод сейчас проходит обучение в применении новой партии HIMARS, которые могут быть готовы к применению в июле", - написал корреспондент.
Напомним, недавно Украина получила на вооружение реактивные системы залпового огня HIMARS.
Известно, что США предоставили Украине пакет военной помощи на 1 млрд долларов.