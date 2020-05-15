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В США сообщили, кто совершил два теракта в Афганистане

Новости » Происшествия     15.05.2020 - 11:22
В США сообщили, кто совершил два теракта в Афганистане
Фото: Залмай Халилзад (flickr.com/gageskidmore)

ИД-Хорасан выступает против мирного соглашения между Исламской Республикой Афганистан и Талибаном

Сегодня, 15 мая, спецпредставитель Соединенных Штатов по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что два последних теракта в Афганистане совершили боевики террористической организации "Исламское государство - Хорасан", а не афганские талибы. Об этом он написал в своем Twitter.

Как он сообщил, правительство США пришло к выводу, что ужасные нападения на роддом и похороны ранее на этой неделе в Афганистане совершила террористическая организация ИД в Хорасане. Кроме того, он призвал власти Афганистана и "Талибан" объединяться в борьбе с этой организацией и стремиться к миру.

"ИД-Хорасан также выступает против мирного соглашения между Исламской Республикой Афганистан и Талибаном и ищет способы поощрить междоусобную войну, как в Ираке и Сирии", - сообщил Халилзад.

Напомним, 12 мая в Афганистане произошло два террористических нападения на больницу в Кабуле и похоронную церемонию в провинции Нангархар.

Кроме того, число жертв и пострадавших во время взрыва на похоронах в Афганистане выросло до 32, 103 ранены. Бомба взорвалась на похоронах главы полиции одного из районов.

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикибоевикиАфганистандипломатыИсламское государство
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