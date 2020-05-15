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В США повідомили хто здійснив два теракти в Афганістані

Новини » Надзвичайні події     15.05.2020 - 11:22
В США повідомили хто здійснив два теракти в Афганістані
Фото: Залмай Халілзад (flickr.com/gageskidmore)

ІД-Хорасан виступає проти мирної угоди між Ісламською Республікою Афганістан і Талібаном

Сьогодні, 15 травня, спецпредставник Сполучених Штатів із Афганістану Залмай Халілзад заявив, що два останніх теракти в Афганістані здійснили бойовики терористичної організації "Ісламська держава - Хорасан", а не афганські таліби. Про це він написав у своєму Twitter.

Як він повідомив, уряд США дійшов висновку, що жахливі напади на пологовий будинок і похорон раніше цього тижня в Афганістані здійснила терористична організація ІД в Хорасані. Крім того, він закликав владу Афганістану і Талібан об'єднатися в боротьбі з цією організацією і прагнути миру.

"ІД-Хорасан також виступає проти мирної угоди між Ісламською Республікою Афганістан і Талібаном і шукає способи заохотити міжусобну війну, як в Іраку і Сирії"- повідомив Халілзад.

Нагадаємо, 12 травня в Афганістані відбулося два терористичних напади - на лікарню в Кабулі та похоронну церемонію в провінції Нангархар.

Крім того, кількість жертв і постраждалих під час вибуху на похороні в Афганістані зросла до 32, 103 поранено. Бомба вибухнула на похоронах голови поліції одного з районів.

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикибойовикиАфганистандипломатыИсламское государство
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