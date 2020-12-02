В США сократят время карантина из-за коронавируса до 10 дней

Фото: люди в масках (РБК-Укриана)

Центр по контролю и профилактике заболеваний США выпустит новые рекомендации по коронавирусу. В частности, будет сокращен срок прохождения карантин в случае контактирования с инфицированным COVID-19.

Об этом сообщает CNN.

Обязательный карантин в случае прямого контакта с зараженным пациентом хотят сократить до 7 дней, если будет получен отрицательный ПЦР тест, или до 10 дней без тестирования.

В конце октября Центр по контролю и профилактике заболеваний США выпустил рекомендации, согласно которым на карантин обязаны уходить те граждане, которые непрерывно на протяжении 15 минут контактировали с инфицированным человеком.

При этом для граждан оставят рекомендации по использованию масок, соблюдению социальной дистанции, избеганию скопления людей и частое мытье рук.

Ранее РБК-Украина писало, что в США состоялась первая массовая поставка вакцины от коронавируса.

Первыми вакцину в США получат две группы людей - медики и резиденты учреждений длительного ухода.

Также сообщалось, что кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен заявила, что пандемия коронавируса привела к кризису исторического масштаба в Штатах.