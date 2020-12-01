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В США состоялась первая массовая поставка вакцины от коронавируса

Вторник 01 декабря 2020 15:07
В США состоялась первая массовая поставка вакцины от коронавируса
Фото: вакцина (freepik)
Автор: Андрей Козловский

Вакцины от коронавируса производителей Pfizer / BioNTech и Moderna пока не получили официального разрешения в США, однако там уже осуществили первую воздушную поставку вакцин Pfizer из Брюсселя в аэропорт Чикаго. Ранее в фармкомпании сообщали, что к моменту разрешения не будут осуществлять поставок.

Об этом сообщает CNBC.

Как сообщается, 10 декабря состоится обсуждение по лицензии Pfizer, которая подала заявку 20 ноября - если разрешение поступит в сроки, первые дозы американцы получат за несколько недель после решения. Moderna также подала заявку вскоре после Pfizer.

Отмечается, что из-за необходимости в низких температурах (до -70 градусов по Цельсию) авиатранспорт требует разрешения на перевозку большего количества сухого льда для поддержания температур. Сухой лед имеет опасные испарения, из-за чего разрешенный объем пока ограничено до около тонны за полет.

Напомним, ранее Moderna заявила об эффективности вакцины от COVID на 100% при тяжелых случаях. Среди участников исследования тяжелой формой COVID-19 переболели 30 человек. Все они были в группе, которая получила плацебо.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что для того, чтобы остановить пандемию COVID-19, необходимо вакцинировать 60-70% населения планеты. Такой уровень вакцинации позволит разорвать цепочки распространения коронавируса.

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