В США определили, кто первым получит вакцину от COVID-19

Фото: вакцина (pexels)

Консультативный комитет по практике иммунизации США определил две группы, которые в первую очередь получат прививки вакциной от коронавируса. В частности это медики и резиденты учреждений длительного ухода.

Об этом сообщает CNN.

Также это касается людей, которые находятся в учреждениях, предоставляющих различные услуги, в том числе медицинскую и личную помощь, лицам, лишенным возможности жить самостоятельно.

"Специалисты по вопросам вакцинации американских Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC) проголосовали тринадцать к одному, чтобы рекомендовать первоочередную вакцинацию против коронавируса медицинских работников, а также резидентов учреждений длительного ухода", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине планируют завершить массовую вакцинацию населения против коронавируса до конца 2021 года. В Совете национальной безопасности и обороны хотят, чтобы вакцинировать максимальное количество украинцев.

РБК-Украина сообщало, что, по словам президента Владимира Зеленского, первыми вакциной против коронавируса будут привиты группы риска - медики, военные, учителя и люди старше 60 лет.