США скорочують військовий контингент в Німеччині через підтримку Росії Берліном

Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Трамп заявив, що не буде захищати від Росії Німеччину, яка хоче прокладати російський газопровід

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що скоротить чисельність американських військ у Німеччині, оскільки вона підтримує будівництво газопроводу з Росією. Також, на думку Трампа, Берлін недостатньо коштів витрачає на оборону.

Про це повідомляє Bloomberg.

Трамп згадав попередню суперечку з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, в якому він наполягав на більш істотних витратах на оборону країни як члена Північноатлантичного альянсу (НАТО).

"Ми повинні захистити країну від Росії, але Німеччина платить Росії мільярди доларів за енергію, що поступає з трубопроводу, абсолютно нового трубопроводу... Вибачте, як це працює?" - обурився американський лідер.

Ці слова він вимовив з трибуни на своєму першому політичному мітингу з моменту пандемії коронавірусу в США. Мітинг відбувся в Талсі, штат Оклахома.

Кажучи про російський трубопровід, президент США мав на увазі проект Nord Stream 2, що належить російському "Газпрому". Трамп чинив тиск на Берлін, щоб він відмовився від проекту. Але Німеччина відповіла, що, швидше за все, не зможе його заблокувати. Будівництво просувається вперед.

Нагадаємо, 4 червня в Сенат Сполучених Штатів внесли законопроект про розширення санкцій проти російського газопроводу "Північного потоку - 2".

Однак у німецької урядової коаліції розкритикували намір США вести нові санкції проти "Північного потоку-2".

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Автор: Виталия Мазур