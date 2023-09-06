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США сьогодні оголосять про передачу Україні снарядів зі збідненим ураном, - Politico

Середа 06 вересня 2023 17:58
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США сьогодні оголосять про передачу Україні снарядів зі збідненим ураном, - Politico Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки сьогодні, 6 вересня, оголосять про передачу Україні снарядів зі збідненим ураном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"За словами американського чиновника, знайомого з ходом обговорень, адміністрація президента США Джо Байдена вперше відправить в Україну боєприпаси зі збідненим ураном у межах нового пакета допомоги, про який буде оголошено в середу", - йдеться у повідомленні.

Рішення було ухвалено після кількох місяців дебатів з приводу бронебійних снарядів, які, як очікується, будуть дуже ефективні проти російських танків.

Хоча Велика Британія вже відправила Україні такі ж боєприпаси для озброєння своїх танків Challenger 2, США відправляють такі снаряди вперше.

Передача Україні снарядів зі збідненим ураном

У березні 2023 року в Пентагоні заявили, що Сполучені Штати не планують наслідувати приклад Британії і передавати Україні снаряди зі збідненим ураном.

Але вже в червні стало відомо, що Білий дім готовий надати Україні снаряди зі збідненим ураном після кількох тижнів внутрішніх дебатів про те, як оснастити танки Abrams, які США передають Києву.

Детальніше про снаряди зі збідненим ураном читайте у матеріалі РБК-Україна "Україна отримає від США "уранові снаряди": що це і чому їх бояться росіяни".

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