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В США согласовали основную часть санкций против РФ: споры вызывают превентивные меры

Автор: Дмитрий Кузнецов

Демократы и республиканцы в Сенате США согласовали основную часть законопроекта о санкциях против России в случе ее вторжения в Украину. Споры продолжаются о превентивном введении ограничительных мер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как заявил сенатор республиканец Марк Рубио, небольшие споры продолжаются из-за введения санкций против России до вторжения в Украину. "Некоторые хотят ввести часть санкций заранее, другие предпочитают, чтобы эти меры были разработаны на будущее, чтобы их рассматривали как ответную меру, чистое средство сдерживания", - сказал он.

При этом сенатор отметил, что по главным вопросам уже достигнуто соглашение и принятие законопроекта о санкциях "не за горами".

Издание уточняет, что дальнейшее рассмотрение санкционного проекта продолжится не раньше следующей недели, поскольку в четверг сенаторы разъехались из Вашингтона на выходные.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что США никогда не определяли"красные линии" в санкциях и Россия станет не первой страной, против которой введут превентивные ограничения.

Отметим, американские сенаторы объединились в вопросе разработки законопроекта о санкциях против России в случае ее вторжения в Украину.

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