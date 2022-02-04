В США согласовали основную часть санкций против РФ: споры вызывают превентивные меры

Демократы и республиканцы в Сенате США согласовали основную часть законопроекта о санкциях против России в случе ее вторжения в Украину. Споры продолжаются о превентивном введении ограничительных мер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как заявил сенатор республиканец Марк Рубио, небольшие споры продолжаются из-за введения санкций против России до вторжения в Украину. "Некоторые хотят ввести часть санкций заранее, другие предпочитают, чтобы эти меры были разработаны на будущее, чтобы их рассматривали как ответную меру, чистое средство сдерживания", - сказал он.

При этом сенатор отметил, что по главным вопросам уже достигнуто соглашение и принятие законопроекта о санкциях "не за горами".

Издание уточняет, что дальнейшее рассмотрение санкционного проекта продолжится не раньше следующей недели, поскольку в четверг сенаторы разъехались из Вашингтона на выходные.