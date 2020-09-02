США снимают эмбарго на поставки оружия Кипру, вызвав недовольство Турции

Фото: курс доллара (twitter.com/SecPompeo)

Решение принято на фоне напряженности между Турцией и Грецией из-за месторождений углеводородов

Соединенные Штаты снимут 33-летнее эмбарго на поставки оружия Кипру и углубят свое сотрудничество в сфере безопасности с Никосией. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, что вызвало гневную реакцию Турции.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Кипр - ключевой партнер в Восточном Средиземноморье. Мы снимем ограничения на продажу нелетальных средств защиты и услуг Республике Кипр в наступающем финансовом году", - написал Помпео в Twitter.

Решение принято на фоне эскалации напряженности в восточном Средиземноморье между союзниками по НАТО Турцией и Грецией из-за претензий на потенциальные углеводородные ресурсы в восточном Средиземноморье.

Анкара и Афины заявляют, что готовы разрешить спор путем диалога, но при этом настаивают на защите своих прав. Каждый из них провел в регионе военные учения, подчеркнув возможность обострения конфликта.

Президент Кипра Никос Анастасиадес заявил после телефонного разговора с Помпео, что приветствует этот шаг.

Министерство иностранных дел Турции заявило, что это решение "игнорирует равенство и баланс" на острове и что Анкара ожидает, что ее союзник по НАТО "пересмотрит" его.

"В противном случае Турция, как страна-гарант, предпримет необходимые ответные шаги в соответствии со своей правовой и исторической ответственностью, чтобы гарантировать безопасность киприотов-турок", - говорится в заявлении.

Кипр был разделен в 1974 году после турецкого вторжения, вызванного переворотом, поддержанного греками. Турция признает самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра, которая не признана другими странами.

Вашингтон ввел ограничения на передачу оружия Кипру в 1987 году, чтобы стимулировать усилия по воссоединению и избежать гонки вооружений на острове.

Напомним, ранее Греция выразила демарш Турции из-за исследований возле их острова. Также греческая сторона заявила о готовности к войне с Турцией за нефть.