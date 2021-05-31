США следили за Меркель и Штайнмайером с помощью Дании, - Süddeutsche Zeitung

По данным издания, спецслужбы Дании предоставили американцам доступ на специальную станцию около Копенгагена, откуда велась прослушка.

Газета отмечает, что с этой станции можно было получить доступ к подводным кабелям интернет-провайдеров. Таким образом, США вели слежку за МИДом и Минфином Дании, а также за одним из предприятий военно-промышленного комплекса.

Сообщается, что правительство Дании о сотрудничестве со спецслужбами США узнало самое позднее в 2015 года из секретного доклада на основе информацией, опубликованной бывшим сотрудником АНБ Эдвардом Сноуденом.

Согласно этим данным, датские спецслужбы помогали американским следить за ведущими политиками Германии, Норвегии, Швеции, Франции и Нидерландов. Из-за этих сведений главе датской спецслужбы Forsvarets Efterretningstjeneste пришлось уйти в отставку.