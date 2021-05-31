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США стежили за Меркель і Штайнмаєром за допомогою Данії, - Süddeutsche Zeitung

Автор: Анастасія Рокитна

Агентство національної безпеки (АНБ) США могло стежити за світовими топ-політиками. Зокрема, за канцлером Німеччини Ангелою Меркель і колишнім головою МЗС (нинішнім президентом) ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Про це повідомляє видання Süddeutsche Zeitung, посилаючись на джерела.

За даними видання, спецслужби Данії надали американцям доступ на спеціальну станцію біля Копенгагена, звідки велося прослуховування.

Газета зазначає, що з цієї станції можна було отримати доступ до підводних кабелів інтернет-провайдерів. Таким чином, США вели стеження за МЗС і Мінфіном Данії, а також за одним з підприємств військово-промислового комплексу.

Повідомляється, що уряд Данії про співпрацю зі спецслужбами США дізнався в 2015 році з секретної доповіді на основі інформації, опублікованої колишнім співробітником АНБ Едвардом Сноуденом.

Згідно з цими даними, данські спецслужби допомагали американським стежити за провідними політиками Німеччини, Норвегії, Швеції, Франції та Нідерландів. Через ці відомості голові данської спецслужби Forsvarets Efterretningstjeneste довелося піти у відставку.

Нагадаємо, Сноуден згоден виплатити США понад 5 млн доларів.

Сноуден живе в Росії з тих пір, як він розкрив подробиці програм стеження, здійснюваних американськими спецслужбами.

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