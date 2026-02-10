У США скоротять гранти на охорону здоров'я в штатах під управлінням демократів

За словами джерел, міністерство почне скорочувати фінансування вже наприкінці цього тижня, щоб довести загальний обсяг урізань для Каліфорнії, Міннесоти, Іллінойсу та Колорадо приблизно до 600 млн доларів.

Представник відомства пояснив, що гранти буде припинено, оскільки вони не відображають пріоритети політики адміністрації президента США Дональда Трампа.

У понеділок The New York Times писало, що серед програм, на які були спрямовані гранти, були програми з боротьби з ВІЛ та іншими інфекціями, що передаються статевим шляхом.

Bloomberg зазначає, що скорочення відбудеться через кілька тижнів після того, як HSS припинило, а потім відновило фінансування охорони здоров'я в США на суму приблизно 5 млрд доларів. Скасування рішення було протягом кількох годин, коли місцеві департаменти охорони здоров'я готувалися до реагування на великий зимовий шторм.

Що відомо про гранти

Як пишуть ЗМІ, ці гранти більш відомі як гроші на розвиток інфраструктури охорони здоров'я, були ініціативою епохи Байдена. У межах неї понад 100 департаментів охорони здоров'я отримали мільярди доларів протягом п'яти років.

Bloomberg пояснює, що гранти виділяються через Центри з контролю і профілактики захворювань (CDC) і фінансують, зокрема, програми з модернізації даних і забезпечення рівності в охороні здоров'я.

Однак у вересні CDC опублікував нову програму, в якій було зазначено, що ініціативи щодо забезпечення різноманітності та рівності в галузі охорони здоров'я більше не є пріоритетними.

Система громадської охорони здоров'я по всій території США зіткнулася зі скасуванням і відновленням грантів, а також скороченнями персоналу відтоді, як минулого року посаду міністра обійняв Роберт Кеннеді-молодший.