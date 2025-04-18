США скорочують військовий контингент у Сирії та закривають кілька баз, - NYT

Зазначається, що американське військове керівництво закриває три з восьми своїх невеликих діючих баз на північному сході Сирії.

Це відбувається у рамках скорочення військового контингенту США приблизно до 1400 з 2000, розповіли американській газеті двоє високопоставлених чиновників США.

Уточнюється, що закриваються бази: Місія підтримки Місії Грін Віллідж, M.S.S. Євфрат, та ще один "значно менший" об'єкт.

Офіційні особи розповіли американським ЗМІ, що через 60 днів командири США оцінять, чи варто проводити додаткове скорочення.

Також один з офіційних осіб розповів NYT, що командири рекомендували залишити в Сирії щонайменше 500 військовослужбовців США.

Президент Штатів Дональд Трамп, однак, висловив глибокий скептицизм щодо необхідності тримати будь-які війська США у Сирії.

"Принаймні на цей час скорочення, які почалися в четвер, базуються на рекомендаціях наземних командувачів щодо закриття та консолідації баз і були схвалені Пентагоном і його Центральним командуванням, повідомили офіційні особи на умовах анонімності для обговорення оперативних питань", - пише NYT.

У скороченій чисельності американські війська, які включають звичайних солдатів та сили спеціального призначення, продовжуватимуть надавати допомогу Сирійським демократичним силам (S.D.F.) і підтримку в функціонуванні кількох таборів для ув'язнених, розповіли американській газеті двоє високопоставлених чиновників США.

Ситуація у Сирії та які можливі ризики через скорочення контингенту США

У цій країні досі серйозну небезпеку становить терористичне угруповання "Ісламська держава" ("ІДІЛ"), особливо на північному сході, де зосереджені американські війська.

Разом з тим зазначається, що падіння режиму Башара аль-Асада значно зменшили низку інших загроз, включаючи підтримуваних Іраном бойовиків та військ РФ, які підтримували колишній сирійський уряд.

Ще один важливий поворотний момент стався у березні, коли очолюване курдами ополчення, яке контролює північний схід Сирії, погодилося об'єднатися з новим урядом країни. Це стало №проривом№ для Дамаска в його зусиллях об'єднати країну, яка досі бореться з наслідками багаторічної громадянської війни.

Угода передбачала, що підтримувані США Сирійські демократичні сили (S.D.F.) до кінця року інтегрують "усі цивільні та військові установи" в нову Сирійську державу, включаючи її цінні нафтові та газові родовища.

Відтоді, як у грудні минулого року до влади прийшла повстанська коаліція на чолі з Ахмедом аль-Шарою, новий уряд намагався об'єднати складну мережу повстанських угруповань, що діють по всій Сирії. Найпотужнішою з них є сили під проводом курдів на північному сході.

Проте ситуація з безпекою залишається нестабільною, і курдське ополчення було "однією з найскладніших груп для уряду", пише NYT.

У скороченій чисельності американські війська, які включають звичайних солдатів та сили спеціального призначення, продовжуватимуть надавати допомогу S.D.F. і підтримку в функціонуванні кількох таборів для ув'язнених, розповіли NYT двоє високопоставлених чиновників США.