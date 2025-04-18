США сокращают военный контингент в Сирии и закрывают несколько баз, - NYT

Отмечается, что американское военное руководство закрывает три из восьми своих небольших действующих баз на северо-востоке Сирии.

Это происходит в рамках сокращения военного контингента США примерно до 1400 с 2000, рассказали американской газете двое высокопоставленных чиновников США.

Уточняется, что закрываются базы: Миссия поддержки Миссии Грин Уиллидж, M.S.S. Евфрат, и еще один "значительно меньший" объект.

Официальные лица рассказали американским СМИ, что через 60 дней командиры США оценят, стоит ли проводить дополнительное сокращение.

Также один из официальных лиц рассказал NYT, что командиры рекомендовали оставить в Сирии не менее 500 военнослужащих США.

Президент Штатов Дональд Трамп, однако, выразил глубокий скептицизм относительно необходимости держать любые войска США в Сирии.

"По крайней мере на данный момент сокращения, которые начались в четверг, базируются на рекомендациях наземных командующих по закрытию и консолидации баз и были одобрены Пентагоном и его Центральным командованием, сообщили официальные лица на условиях анонимности для обсуждения оперативных вопросов", - пишет NYT.

В сокращенной численности американские войска, которые включают обычных солдат и силы специального назначения, будут продолжать оказывать помощь Сирийским демократическим силам (S.D.F.) и поддержку в функционировании нескольких лагерей для заключенных, рассказали американской газете двое высокопоставленных чиновников США.

Ситуация в Сирии и какие возможны риски из-за сокращения контингента США

В этой стране до сих пор серьезную опасность представляет террористическая группировка "Исламское государство" ("ИГИЛ"), особенно на северо-востоке, где сосредоточены американские войска.

Вместе с тем отмечается, что падение режима Башара аль-Асада значительно уменьшили ряд других угроз, включая поддерживаемых Ираном боевиков и войск РФ, которые поддерживали бывшее сирийское правительство.

Еще один важный поворотный момент произошел в марте, когда возглавляемое курдами ополчение, контролирующее северо-восток Сирии, согласилось объединиться с новым правительством страны. Это стало №прорывом№ для Дамаска в его усилиях объединить страну, которая до сих пор борется с последствиями многолетней гражданской войны.

Соглашение предусматривало, что поддерживаемые США Сирийские демократические силы (S.D.F.) до конца года интегрируют "все гражданские и военные учреждения" в новое Сирийское государство, включая его ценные нефтяные и газовые месторождения.

С тех пор, как в декабре прошлого года к власти пришла повстанческая коалиция во главе с Ахмедом аль-Шарой, новое правительство пыталось объединить сложную сеть повстанческих группировок, действующих по всей Сирии. Самой мощной из них являются силы под руководством курдов на северо-востоке.

Однако ситуация с безопасностью остается нестабильной, и курдское ополчение было "одной из самых сложных групп для правительства", пишет NYT.

В сокращенной численности американские войска, которые включают обычных солдат и силы специального назначения, будут продолжать оказывать помощь S.D.F. и поддержку в функционировании нескольких лагерей для заключенных, рассказали NYT двое высокопоставленных чиновников США.