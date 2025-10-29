США скорочують війська в Європі? Що написали ЗМІ та як реагують союзники

За інформацією G4Media.ro, 27 жовтня через офіційні процедури НАТО було оголошено про відкликання близько 800 американських військових з Румунії.

Це рішення ухвалив Білий дім, і воно вже набуло чинності, хоча теоретично його ще може переглянути Конгрес США.

Наразі американські підрозділи дислоковані на базах імені Михаїла Когелнічану, Девеселу та Кимпіа-Турзій. Поки невідомо, на якій саме базі відбудеться скорочення.

Джерела видання зазначають, що цей крок не пов’язаний із політичними подіями в Румунії, зокрема зі скасуванням результатів президентських виборів, оскільки виведення військових також заплановане з території Угорщини.

G4Media.ro додає, що рішення стосується загалом чотирьох країн - Румунії, Болгарії, Словаччини та Угорщини. Водночас деталі щодо строків, обсягів і конкретних напрямів виведення військ наразі не розкриваються.

Що говорить Міноборони Румунії

Як зазначили в Міноборони, Бухарест дійсно був поінформований про рішення США "змінити чисельність своїх військ в Європі".

"Міністерство національної оборони було поінформоване про скорочення частини американських військ, розгорнутих на східному фланзі НАТО, в рамках процесу переоцінки глобальної позиції збройних сил США", - йдеться у заяві.

У відомстві поінформували, що серед елементів бригади, які припинять ротацію в Європі, є сили, призначені для Румунії, дислоковані на авіабазі ім. Михаїла Когелнічану.

"Це рішення було очікуваним, оскільки Румунія перебуває в постійному контакті зі своїм американським стратегічним партнером", - додали в Міноборони.

Там також наголосили, що зміна чисельності американських військ є "результатом нових пріоритетів" адміністрації Дональда Трампа, про які оголошували ще в лютому.

"При ухваленні рішення також був врахований той факт, що НАТО посилив свою присутність і діяльність на східному фланзі, що дозволяє Сполученим Штатам скоригувати свою військову позицію в регіоні", – зауважили в Міноборони.

Рішення США полягає в припиненні ротації в Європі бригади, яка мала підрозділи в декількох країнах НАТО. Водночас близько 1000 американських військовослужбовців залишаться розгорнутими на території Румунії.

Польщу не попередили про скорочення контингенту

Речник Міністерства оборони Януш Сеймей заявив, що Варшава не отримувала від Вашингтону жодної інформації про те, що американська сторона планує скорити свій контингент у Польщі.

Речник у середу заявив, що Польща на цей час не отримувала ніякої інформації про можливе скорочення американського контингенту на своїй території.

Він нагадав, що це питання обговорювалося зокрема між президентом Польщі Каролем Навроцьким і президентом США Дональдом Трампом.