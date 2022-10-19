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США скликають засідання Радбезу ООН, щоб обговорити постачання Іраном зброї до РФ, - Reuters

Фото: США скликають засідання Радбезу ООН, щоб обговорити постачання Іраном зброї до РФ (peacekeeping.un.org)
Автор: Олег Васьків

Сполучені Штати та союзники, зокрема Велика Британія та Франція, 19 жовтня скликають закрите засідання Ради безпеки ООН через постачання Іраном зброї до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Під час зібрання обговорюватимуть резолюцію 2231 Радбезу, яка хоча й більше не обмежує Тегеран у експорті звичайного озброєння, але містить обмеження на ракети та пов’язані з ними технології.

Відповідна заборона діятиме до жовтня 2023 року та може охоплювати продаж і закупівлю передових військових систем, зокрема, таких як безпілотники.

До слова, 18 жовтня Україна відправила до ООН лист, в якому зазначила, що "БПЛА Mohajer і Shahed відповідають параметрам", передбаченим у резолюції 2231, "оскільки вони здатні досягати дальності, що дорівнює або перевищує 300 кілометрів".

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що в Україні нині розгортається повна схема із боротьби з іранськими дронами-камікадзе. Найближчим часом проблему з Shahed-136 буде вирішено.

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