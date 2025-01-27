США приостановили обработку виз в Колумбии

Визовый отдел посольства США в Колумбии закрылся и приостановил обработку виз. Это произошло после того, как колумбийский президент Густаво Петро отказался принять два рейса с мигрантами из Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение госсекретаря США Марко Рубио в соцсети Х и CNN .

Приостановка распространяется на иммиграционные и не иммиграционные виды, количество которых обычно исчисляется тысячами в день.

Также госсекретарь США Марко Рубио санкционировал "санкции на поездки в отношении лиц и из семей, которые были ответственны за вмешательство в операции по репатриации в США". Этот шаг соответствует ответным мерам, которыми ранее в воскресенье угрожал президент Трамп.

Как пишет CNN, введение ограничений на выдачу виз лицам из стран-союзников является чрезвычайным шагом, поскольку обычно это касается противников или лиц, которые нарушили права человека или демократический процесс. Колумбия же является крупным союзником Соединенных Штатов.

Издание добавило, что на данный неясно, в отношении скольких колумбийских чиновников США ввели визовые ограничения.

Меры будут продолжаться до тех пор, пока Колумбия не выполнит своих обязательств по возвращению собственных граждан, говорится в сообщении.