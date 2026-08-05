США скасували санкції з авіакомпаній, пов'язаних з іранським КВІР

США скасували частину обмежень з Ірану

Згідно з повідомленням на сайті Міністерства фінансів США зняли санкції, пов'язані з Іраном.

Про це стало відомо 5 серпня.

США скасовують санкції з організацій, пов'язаних з Корпусом вартових Ісламської революції з:

двох літаків,

трьох авіакомпаній.

Так, зокрема, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США зняло контртерористичні санкції з іракського перевізника Fly Baghdad Airlines та двох його літаків Boeing 737.

Авіакомпанію було включено до санкцій у січні 2024 року за ймовірну допомогу силам КВІР-Кудс: за перевезення зброї та винищувачів до Сирії та Лівану для "Хезболли" та "Катаїб Хезболла".

Міністерство фінансів наголосило, що це адміністративне рішення, а не зміна політики щодо Ірану чи КВІР.

Генеральний директор авіакомпанії залишається у списку санкцій.

Раніше РБК-Україна писало, що 29 липня дві іранські компанії і вісім танкерів потрапили під економічні обмеження США. Це, зокрема, страхові компанії Persian Gulf Marine Insurance Company та HormuzSafe Marine Services Authority.

Також стао відомо, що запропонована угода між Іраном та Оманом надасть Тегерану контроль над суднами, що входять до Перської затоки через Ормузьку протоку.