США отменили санкции с авиакомпаний, связанных с иранским КСИР

Ряд санкций в отношении организаций, связанных с Корпусом стражей Исламской революции, снят.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.
Согласно сообщению на сайте Министерства финансов США сняли санкции, связанные с Ираном.
Об этом стало известно 5 августа.
США отменяют санкции с организаций, связанных с Корпусом стражей Исламской революции с:
Так, в частности, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США сняло контртеррористические санкции с иракского перевозчика Fly Baghdad Airlines и двух самолетов Boeing 737.
Авиакомпания была включена в санкции в январе 2024 года за вероятную помощь силам КСИР-Кудс: за перевозку оружия и истребителей в Сирию и Ливан для "Хезболлы" и "Катаиб Хезболла".
Министерство финансов подчеркнуло, что это административное решение, а не изменение политики по Ирану или КСИР.
Генеральный директор авиакомпании остается в списке санкций.
Ранее РБК-Украина писало, что 29 июля две иранские компании и 8 танкеров попали под экономические ограничения США. Это, в частности, страховые компании Persian Gulf Marine Insurance Company и HormuzSafe Marine Services Authority.
Также стало известно, что предложенное соглашение между Ираном и Оманом предоставит Тегерану контроль над судами, входящими в Персидский залив через Ормузский пролив.
Кроме того, президент США Дональд заявил, что вскоре все проливы на Ближнем Востоке закрыты после войны с Ираном снова будут открыты. По его словам, это может произойти либо после переговоров, либо после удара.