США скасовують заборону на продаж наступальної зброї Саудівській Аравії, - Reuters

Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила скасувати заборону на продаж американських наступальних озброєнь Саудівській Аравії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Інформацію про таке рішення підтвердили п'ять джерел агентства, що знайомі з цим питанням.
За словами помічника конгресмена, цього тижня адміністрація поінформувала Конгрес про своє рішення скасувати заборону. Одне з джерел повідомило, що продажі зброї можуть поновитися вже наступного тижня.
Інше джерело зазначило, що у п'ятницю в другій половині дня уряд США готував повідомлення про продаж.
"Саудівці виконали свою частину угоди, і ми готові виконати свою", - сказав високопоставлений чиновник Білого дому.
Згідно з американським законодавством, великі міжнародні угоди з продажу зброї мають бути розглянуті членами Конгресу до остаточного рішення.
Війна в Ємені розглядається як одна з кількох проксі-битв між Іраном та Саудівською Аравією. Хусити витіснили підтримуваний саудівців уряд з Сани наприкінці 2014 року і з 2015 року воюють проти військового альянсу на чолі з Саудівською Аравією.
У 2021 році адміністрація Байдена заборонила продаж саудівцям зброї та висунула вимогу припинити війну в Ємені. Причиною стала кампанія королівства проти хуситів, внаслідок якої загинула велика кількість цивільного населення.
Однак позиція Конгресу та Білого дому змінилася після нападу ХАМАСу на Ізраїль у жовтні минулого року, а також в контексті регулярних атак єменських хуситів по цивільних судах у Червоному морі.
Представник адміністрації Байдена зазначив, що з березня 2022 року, коли саудівці і хусити уклали перемир'я під проводом ООН, авіація саудивців не завдавала жодного авіаудару по Ємену, а транскордонний вогонь з Ємену на територію королівства практично припинився.
У січні цього року Ер-Ріяд відновив переговори зі США про співпрацю у сфері оборони, що були призупинені через початок війни між Ізраїлем та ХАМАС минулого року.
Однак переговори відбуваються складно, оскільки Ер-Ріяд підтримує створення незалежної держави для палестинців, а Ізраїль не підтримує таку ідею.
Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відтермінував нормалізацію відносин із Саудівською Аравією. Причиною стали президентські вибори у США в листопаді.
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