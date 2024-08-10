США отменяют запрет на продажу наступательных вооружений Саудовской Аравии, - Reuters

Информацию о таком решении подтвердили пять источников агентства, знакомых с этим вопросом.

По словам помощника конгрессмена, на этой неделе администрация проинформировала Конгресс о своем решении отменить запрет. Один из источников сообщил, что продажи оружия могут возобновиться уже на следующей неделе.

Другой источник отметил, что в пятницу во второй половине дня правительство США готовило сообщение о продаже.

"Саудовцы выполнили свою часть сделки, и мы готовы выполнить свою", - сказал высокопоставленный чиновник Белого дома.

Согласно американскому законодательству, крупные международные сделки по продаже оружия должны быть рассмотрены членами Конгресса до окончательного решения.

Почему США ввели запрет на продажу оружия

Война в Йемене рассматривается как одна из нескольких прокси-битв между Ираном и Саудовской Аравией. Хуситы вытеснили поддерживаемое саудитами правительство из Саны в конце 2014 года и с 2015 года воюют против военного альянса во главе с Саудовской Аравией.

В 2021 году администрация Байдена запретила продажу саудовцам оружия и потребовала остановить войну в Йемене. Причиной стала кампания королевства против хуситов, в результате которой погибло большое количество гражданского населения.

Однако позиция Конгресса и Белого дома изменилась после нападения ХАМАСа на Израиль в октябре прошлого года, а также в контексте регулярных атак йеменских хуситов по гражданским судам в Красном море.

Представитель администрации Байдена отметил, что с марта 2022 года, когда саудовцы и хуситы заключили перемирие под руководством ООН, авиация саудовцев не наносила ни одного авиаудара по Йемену, а трансграничный огонь из Йемена на территорию королевства практически прекратился.