США скасовують заборону на продаж наступальної зброї Саудівській Аравії, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Інформацію про таке рішення підтвердили п'ять джерел агентства, що знайомі з цим питанням.

За словами помічника конгресмена, цього тижня адміністрація поінформувала Конгрес про своє рішення скасувати заборону. Одне з джерел повідомило, що продажі зброї можуть поновитися вже наступного тижня.

Інше джерело зазначило, що у п'ятницю в другій половині дня уряд США готував повідомлення про продаж.

"Саудівці виконали свою частину угоди, і ми готові виконати свою", - сказав високопоставлений чиновник Білого дому.

Згідно з американським законодавством, великі міжнародні угоди з продажу зброї мають бути розглянуті членами Конгресу до остаточного рішення.

Чому США ввели заборону на продаж зброї

Війна в Ємені розглядається як одна з кількох проксі-битв між Іраном та Саудівською Аравією. Хусити витіснили підтримуваний саудівців уряд з Сани наприкінці 2014 року і з 2015 року воюють проти військового альянсу на чолі з Саудівською Аравією.

У 2021 році адміністрація Байдена заборонила продаж саудівцям зброї та висунула вимогу припинити війну в Ємені. Причиною стала кампанія королівства проти хуситів, внаслідок якої загинула велика кількість цивільного населення.

Однак позиція Конгресу та Білого дому змінилася після нападу ХАМАСу на Ізраїль у жовтні минулого року, а також в контексті регулярних атак єменських хуситів по цивільних судах у Червоному морі.

Представник адміністрації Байдена зазначив, що з березня 2022 року, коли саудівці і хусити уклали перемир'я під проводом ООН, авіація саудивців не завдавала жодного авіаудару по Ємену, а транскордонний вогонь з Ємену на територію королівства практично припинився.