ua en ru
Сб, 10 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США отменяют запрет на продажу наступательных вооружений Саудовской Аравии, - Reuters

Суббота 10 августа 2024 01:05
UA EN RU
США отменяют запрет на продажу наступательных вооружений Саудовской Аравии, - Reuters Фото: США готовят отмену запрета на продажу оружия Саудовской Аравии (wikiwand.com)
Автор: Валерий Савицкий

Администрация президента США Джо Байдена решила отменить запрет на продажу американских наступательных вооружений Саудовской Аравии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Информацию о таком решении подтвердили пять источников агентства, знакомых с этим вопросом.

По словам помощника конгрессмена, на этой неделе администрация проинформировала Конгресс о своем решении отменить запрет. Один из источников сообщил, что продажи оружия могут возобновиться уже на следующей неделе.

Другой источник отметил, что в пятницу во второй половине дня правительство США готовило сообщение о продаже.

"Саудовцы выполнили свою часть сделки, и мы готовы выполнить свою", - сказал высокопоставленный чиновник Белого дома.

Согласно американскому законодательству, крупные международные сделки по продаже оружия должны быть рассмотрены членами Конгресса до окончательного решения.

Почему США ввели запрет на продажу оружия

Война в Йемене рассматривается как одна из нескольких прокси-битв между Ираном и Саудовской Аравией. Хуситы вытеснили поддерживаемое саудитами правительство из Саны в конце 2014 года и с 2015 года воюют против военного альянса во главе с Саудовской Аравией.

В 2021 году администрация Байдена запретила продажу саудовцам оружия и потребовала остановить войну в Йемене. Причиной стала кампания королевства против хуситов, в результате которой погибло большое количество гражданского населения.

Однако позиция Конгресса и Белого дома изменилась после нападения ХАМАСа на Израиль в октябре прошлого года, а также в контексте регулярных атак йеменских хуситов по гражданским судам в Красном море.

Представитель администрации Байдена отметил, что с марта 2022 года, когда саудовцы и хуситы заключили перемирие под руководством ООН, авиация саудовцев не наносила ни одного авиаудара по Йемену, а трансграничный огонь из Йемена на территорию королевства практически прекратился.

Отношения Саудовской Аравии с Израилем и США

В январе этого года Эр-Рияд возобновил переговоры с США о сотрудничестве в сфере обороны, которые были приостановлены из-за начала войны между Израилем и ХАМАС в прошлом году.

Однако переговоры проходят сложно, поскольку Эр-Рияд поддерживает создание независимого государства для палестинцев, а Израиль не поддерживает такую идею.

Тем временем премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отсрочил нормализацию отношений с Саудовской Аравией. Причиной стали президентские выборы в США в ноябре.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Саудовская Аравия
NEWS
РФ снимает войска для защиты Курска: как это повлияет на ситуацию на фронте
РФ снимает войска для защиты Курска: как это повлияет на ситуацию на фронте
DAILY
Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев