США отменяют запрет на продажу наступательных вооружений Саудовской Аравии, - Reuters
Администрация президента США Джо Байдена решила отменить запрет на продажу американских наступательных вооружений Саудовской Аравии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Информацию о таком решении подтвердили пять источников агентства, знакомых с этим вопросом.
По словам помощника конгрессмена, на этой неделе администрация проинформировала Конгресс о своем решении отменить запрет. Один из источников сообщил, что продажи оружия могут возобновиться уже на следующей неделе.
Другой источник отметил, что в пятницу во второй половине дня правительство США готовило сообщение о продаже.
"Саудовцы выполнили свою часть сделки, и мы готовы выполнить свою", - сказал высокопоставленный чиновник Белого дома.
Согласно американскому законодательству, крупные международные сделки по продаже оружия должны быть рассмотрены членами Конгресса до окончательного решения.
Почему США ввели запрет на продажу оружия
Война в Йемене рассматривается как одна из нескольких прокси-битв между Ираном и Саудовской Аравией. Хуситы вытеснили поддерживаемое саудитами правительство из Саны в конце 2014 года и с 2015 года воюют против военного альянса во главе с Саудовской Аравией.
В 2021 году администрация Байдена запретила продажу саудовцам оружия и потребовала остановить войну в Йемене. Причиной стала кампания королевства против хуситов, в результате которой погибло большое количество гражданского населения.
Однако позиция Конгресса и Белого дома изменилась после нападения ХАМАСа на Израиль в октябре прошлого года, а также в контексте регулярных атак йеменских хуситов по гражданским судам в Красном море.
Представитель администрации Байдена отметил, что с марта 2022 года, когда саудовцы и хуситы заключили перемирие под руководством ООН, авиация саудовцев не наносила ни одного авиаудара по Йемену, а трансграничный огонь из Йемена на территорию королевства практически прекратился.
Отношения Саудовской Аравии с Израилем и США
В январе этого года Эр-Рияд возобновил переговоры с США о сотрудничестве в сфере обороны, которые были приостановлены из-за начала войны между Израилем и ХАМАС в прошлом году.
Однако переговоры проходят сложно, поскольку Эр-Рияд поддерживает создание независимого государства для палестинцев, а Израиль не поддерживает такую идею.
Тем временем премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отсрочил нормализацию отношений с Саудовской Аравией. Причиной стали президентские выборы в США в ноябре.
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