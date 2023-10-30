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США скасовують авіарейси з Ізраїлю: у Держдепі назвали причину

Фото: Метью Міллер, прессекретар Держдепу США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки скасовують чартерні авіарейси з Ізраїлю, оскільки на них немає попиту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Державного департаменту США Метью Міллера.

За його словами, попит на авіарейси з Ізраїлю "послідовно" знижується, а в неділю, 29 жовтня, літак вилетів лише з п'ятьма пасажирами.

"Я думаю, що з тієї кількості місць, яку ми запропонували, реально заповнено було близько 25%. Ми повідомили всіх, що завтрашній чартерний рейс - останній, який ми плануємо, тож якщо вони хочуть відлетіти, то зараз саме час це зробити. Не чекайте на інший рейс", - зазначив Міллер.

Він уточнив, що США у режимі реального часу продовжать оцінювати, чи є додатковий попит на авіарейси.

Що передувало

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися до Ізраїлю. Вони викрадали та вбивали як військових, так і мирних жителів, а відео своїх звірств публікували у соцмережах.

На цьому фоні багато країн розпочали евакуацію своїх громадян з Ізраїлю. Зокрема, евакуацію проводила і Україна.

 

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ХАМАССполучені Штати АмерикиевакуаціяІзраїльПалестинаСектор Газа