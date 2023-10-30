США отменяют авиарейсы из Израиля: в Госдепе назвали причину

По его словам, спрос на авиарейсы из Израиля "последовательно" снижается, а в воскресенье, 29 октября, самолет вылетел всего с пятью пассажирами.

"Я думаю, что из того количества мест, которое мы предложили, реально заполнено было около 25%. Мы уведомили всех, что завтрашний чартерный рейс - последний, который мы планируем, так что если они хотят улететь, то сейчас самое время это сделать. Не ждите другого рейса", - отметил Миллер.

Он уточнил, что США в режиме реального времени продолжат оценивать, есть ли дополнительный спрос на авиарейсы.

Что предшествовало

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС вторглись в Израиль. Они похищали и убивали как военных, так и мирных жителей, а видео своих зверств публиковали в соцсетях.

На этом фоне многие страны начали эвакуацию своих граждан из Израиля. В частности, эвакуацию проводила и Украина.