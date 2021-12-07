США до сих не знают, принял ли Путин решение о вторжении в Украину, - Белый дом

США пока не знают, принял ли президент России Владимир Путин решение о вторжении в Украину. Вашингтон предупредил Москву, что не принятые в 2014 году меры будут предприняты сегодня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
"Мы до сих пор не знаем, принял ли Путин решение (о дальнейшем вторжении в Украину - ред.)", - сказал Салливан.
Напомним, Салливан также заявил о готовности США предоставить Украине военную помощь в случае вторжения России.
Отметим, накануне комитет Палаты представителей США утвердил проект оборонного бюджета на 2022 год, который включает 300 млн долларов военной помощи Украине.