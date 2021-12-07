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США до сих не знают, принял ли Путин решение о вторжении в Украину, - Белый дом

Автор: Дмитрий Кузнецов

США пока не знают, принял ли президент России Владимир Путин решение о вторжении в Украину. Вашингтон предупредил Москву, что не принятые в 2014 году меры будут предприняты сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

"Мы до сих пор не знаем, принял ли Путин решение (о дальнейшем вторжении в Украину - ред.)", - сказал Салливан.

Напомним, Салливан также заявил о готовности США предоставить Украине военную помощь в случае вторжения России.

Отметим, накануне комитет Палаты представителей США утвердил проект оборонного бюджета на 2022 год, который включает 300 млн долларов военной помощи Украине.

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