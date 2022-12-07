У США схвалили продаж Польщі понад 100 додаткових танків Abrams, - міністр оборони Блащак

У Державному департаменті США схвалили рішення щодо продажу Польщі додаткових 116 танків Abrams з боєприпасами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter польського міністра оборони Маріуша Блащака.
"Ще один крок на шляху збільшення бронетанкового потенціалу ЗС Польщі позаду", - зазначив посадовець.
Блащак вказав, що наразі між країнами починаються перемовини щодо ціни. За його словами, перші поставки можливі у 2023 році.
Міністр додав, що безпека Польщі залежить від сильної армії.
Нагадаємо, Україна терміново просить сучасні танки, аби продовжити успіхи та звільнити додаткові території.
Однак США та Німеччина не наважуються поставити M-1 Abrams та Leopard частково через проблеми з навчанням і логістикою на полі бою.
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