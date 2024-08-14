США схвалили продаж Ізраїлю винищувачів, техніки та зброї на 20 млрд доларів

Сполучені Штати Америки схвалили продаж Ізраїлю літаків F-15 та іншої військової техніки та зброї на суму 20 мільярдів доларів. Поставки мають розпочатися приблизно з 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пентагон та Reuters .

Так, зазначається, що державний секретар США Ентоні Блінкен у вівторок схвалив продаж ізраїльській стороні:

винищувачів F-15 та військового обладнання на суму майже 19 мільярдів доларів, танкових боєприпасів на суму 774 мільйони доларів,

розривних мінометних набоїв на суму понад 60 мільйонів доларів,

армійської техніки на суму 583 мільйони доларів.

Очікується, що постачання F-15 почнеться у 2029 році, позаяк виробництво літаків займе роки, а от поставки іншого обладнання почнуться в 2026 році, кажуть в Міноборони США.

За словами експерта, деякі поставки з цього військового пакету для Ізраїля можуть бути навіть раніше 2026 року.

Що передувало

Нагадаємо, днями американські ЗМІ повідомили, що Вашингтон планує надати Ізраїлю 3,5 мільярда доларів для придбання зброї та військового обладнання США.

Зазначалося, що так кошти будуть вивільнені через кілька місяців після виділення Конгресом.

Додамо, що фінансування було виділено США на тлі зростання напруги на Близькому Сході.

Також перед тим стало відомо, що США направили винищувачі F-22 Raptor на Близький Схід для посилення захисту Ізраїлю і запобігання можливій регіональній ескалації з боку Ірану.