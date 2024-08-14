США одобрили продажу Израилю истребителей, техники и оружия на 20 млрд долларов

Соединенные Штаты Америки одобрили продажу Израилю самолетов F-15 и другой военной техники и оружия на сумму 20 миллиардов долларов. Поставки должны начаться примерно с 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пентагон и Reuters .

Так, отмечается, что государственный секретарь США Энтони Блинкен во вторник одобрил продажу израильской стороне:

истребителей F-15 и военного оборудования на сумму почти 19 миллиардов долларов, танковых боеприпасов на сумму 774 миллиона долларов,

разрывных минометных патронов на сумму свыше 60 миллионов долларов,

армейской техники на сумму 583 миллиона долларов.

Ожидается, что поставки F-15 начнутся в 2029 году, поскольку производство самолетов займет годы, а вот поставки другого оборудования начнутся в 2026 году, говорят в Минобороны США.

По словам эксперта, некоторые поставки из этого военного пакета для Израиля могут быть даже раньше 2026 года.

Что предшествовало

Напомним, на днях американские СМИ сообщили, что Вашингтон планирует выделить Израилю 3,5 миллиарда долларов для приобретения оружия и военного оборудования США.

Отмечалось, что средства будут высвобождены через несколько месяцев после выделения Конгрессом.

Добавим, что финансирование было выделено США на фоне роста напряжения на Ближнем Востоке.

Также перед этим стало известно, что США направили истребители F-22 Raptor на Ближний Восток для усиления защиты Израиля и предотвращения возможной региональной эскалации со стороны Ирана.