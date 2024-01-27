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США схвалили продаж F-16 Туреччині після того, як Анкара ратифікувала вступ Швеції в НАТО

Фото: держдеп США схвалив продаж F-16 Туреччині (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила продаж винищувачів F-16 Туреччині після того, як Анкара ратифікувала членство Швеції в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

Стверджується, що адміністрація Байдена одночасно погодила продаж Туреччині та Греції намагаючись знайти баланс між двома членами альянсу з історією напружених відносин.

Проблеми з отриманням винищувачів F-16 у Туреччині

У липні радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати погодять продаж Туреччині винищувачів F-16 лише після їхньої згоди на вступ Швеції до НАТО.

Згодом Туреччина та США заявили, що схвалення заявки Швеції на вступ до НАТО не було пов'язане з продажем винищувачів F-16. Обидві сторони заперечували будь-які припущення, що угода була предметом переговорів з-поміж них.

Також сенатори виступали проти відправлення винищувачів Туреччини через побоювання, що Анкара може використати F-16 проти союзників по НАТО, зокрема проти Греції.

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Сполучені Штати АмерикиТурцияF-16