США можуть погодитися на продаж F-16 Туреччині в обмін на зобов'язання, - Politico

Сполучені Штати можуть дати згоду на продаж Туреччини винищувачів F-16, якщо Анкара, своєю чергою, зобов'язується не застосовувати реактивні літаки проти союзників по НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Як зазначає видання, співробітники адміністрації президента США Джо Байдена виступили за продаж партії винищувачів F-16. Однак президент США Джо Байден не може схвалити продаж літаків без підтримки ключових республіканців та демократів у комітетах із закордонних справ Сенату та Палати представників Конгресу США.

Раніше сенатори виступали проти відправлення винищувачів Туреччини через те, що Анкара може використовувати F-16 проти союзників по НАТО, зокрема проти Греції.

За словами сенатора Боба Менендеса, зараз між адміністрацією Байдена та Палатою представників ведуться переговори щодо умов та зобов'язань, на яких США погодяться продати винищувачі Туреччини і, ймовірно, спільний знаменник незабаром буде знайдено.

Продаж винищувачів F-16 Туреччини

Туреччина у жовтні 2021 року відправила США запит на купівлю 40 нових літаків F-16 на суму 20 млрд доларів, а також майже 80 комплектів для модернізації парку.

І турецькі офіційні особи, і адміністрація Байдена відкинули будь-які припущення про те, що схвалення Анкарою вступу Швеції до НАТО якось пов'язане з продажем F-16 протягом кількох місяців переговорів щодо подолання турецького спротиву.

Згодом у Вашингтоні заявили, що розпочнуть передачу Туреччини винищувачів F-16 після консультацій з Конгресом.