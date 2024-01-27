США одобрили продажу F-16 Турции после того, как Анкара ратифицировала вступление Швеции в НАТО

Администрация президента США Джо Байдена одобрила продажу истребителей F-16 Турции после того, как Анкара ратифицировала членство Швеции в НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.
Утверждается, что администрация Байдена одновременно согласовала продажу Турции и Греции, пытаясь найти баланс между двумя членами альянса с историей напряженных отношений.
В июле советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты согласуют продажу Турции истребителей F-16 только после их согласия на вступление Швеции в НАТО.
Позже Турция и США заявили, что одобрение заявки Швеции на вступление в НАТО не было связано с продажей истребителей F-16. Обе стороны отрицали какие-либо предположения, что соглашение было предметом переговоров между ними.
Также сенаторы выступали против отправления истребителей Турции из-за опасений, что Анкара может использовать F-16 против союзников по НАТО, в частности, против Греции.
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