США одобрили продажу F-16 Турции после того, как Анкара ратифицировала вступление Швеции в НАТО

Утверждается, что администрация Байдена одновременно согласовала продажу Турции и Греции, пытаясь найти баланс между двумя членами альянса с историей напряженных отношений.

Проблемы с получением истребителей F-16 в Турции

В июле советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты согласуют продажу Турции истребителей F-16 только после их согласия на вступление Швеции в НАТО.

Позже Турция и США заявили, что одобрение заявки Швеции на вступление в НАТО не было связано с продажей истребителей F-16. Обе стороны отрицали какие-либо предположения, что соглашение было предметом переговоров между ними.

Также сенаторы выступали против отправления истребителей Турции из-за опасений, что Анкара может использовать F-16 против союзников по НАТО, в частности, против Греции.