США схвалили передачу Німеччини 600 ракет для Patriot

"Пропонований продаж покращить здатність Німеччини протистояти поточним і майбутнім загрозам і збільшить обороноздатність її збройних сил", - йдеться у заяві Агентства зі співробітництва в галузі безпеки та оборони Пентагону.

Відповідно до нових планів оборони НАТО, Німеччині необхідно буде вчетверо збільшити свою протиповітряну оборону для захисту інфраструктури та збройних сил у разі серйозної напруженості або війни, повідомило агентству Reuters минулого місяця одне з джерел у сфері безпеки.

У Німеччині було 36 комплексів ППО Patriot, коли вона була передовою державою НАТО під час Холодної війни. Сьогодні німецькі сили скоротилися до дев'яти одиниць Patriot, після того, як три з них були передані Україні після російського вторгнення в 2022 році.

Генеральним підрядником можливого продажу, який включає супутнє обладнання та технічну допомогу, стане компанія Lockheed Martin, повідомило агентство Пентагону.

Агентство повідомило Конгрес про можливий продаж 15 серпня.