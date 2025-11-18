UA

Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

США схвалили можливий продаж Україні пакета модернізації та підтримки для ЗРК Patriot

Фото: глава Пентагону Піт Гегсет (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Держдепартамент США схвалив потенційний продаж Україні пакета модернізації та підтримки для систем ППО Patriot. Вартість пакета становить 105 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепартаменту.

"Державний департамент ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України за кордон засобів забезпечення зенітної оборонної системи Patriot і супутнього обладнання на суму близько 105 мільйонів доларів США", - йдеться в публікації.

Відомство уточнило, що до переліку товарів і послуг, які запросила Україна, входить таке:

  • модернізація пускових установок M901 до конфігурації M903;
  • секретні та несекретні списки запропонованих вантажів і списки дозволених запасів для наземного допоміжного обладнання;
  • інші необхідні послуги, допоміжне обладнання, запасні частини, підтримку, навчання та приладдя;
  • інші пов'язані елементи логістики та програмної підтримки.

У відомстві наголосили, що пропонований продаж поліпшить здатність України протистояти поточним і майбутнім загрозам, "озброївши її потужнішими засобами для проведення операцій із самооборони та забезпечення регіональної безпеки".

"Реалізація цього пропонованого продажу потребуватиме направлення приблизно 5 додаткових представників уряду США та 15 представників американських підрядників до Європейського бойового командування на строк до одного місяця для надання підтримки в проведенні навчання та періодичних нарад", - ідеться в публікації.

Також у Держдепі повідомили, що агентство зі співробітництва в галузі оборони і безпеки надало необхідну сертифікацію, повідомивши Конгрес США.

Україна має намір замовити у США системи Patriot

Нагадаємо, тиждень тому президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна хоче замовити у США 27 систем протиповітряної оборони Patriot.

Також він додав, що поки вони виготовляються, Київ розглядатиме варіант "позичити" аналогічні систему в країн Європи.

Сполучені Штати АмерикиУкраїна