США схвалили можливий продаж Україні пакета модернізації та підтримки для ЗРК Patriot

Держдепартамент США схвалив потенційний продаж Україні пакета модернізації та підтримки для систем ППО Patriot. Вартість пакета становить 105 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепартаменту.
"Державний департамент ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України за кордон засобів забезпечення зенітної оборонної системи Patriot і супутнього обладнання на суму близько 105 мільйонів доларів США", - йдеться в публікації.
Відомство уточнило, що до переліку товарів і послуг, які запросила Україна, входить таке:
У відомстві наголосили, що пропонований продаж поліпшить здатність України протистояти поточним і майбутнім загрозам, "озброївши її потужнішими засобами для проведення операцій із самооборони та забезпечення регіональної безпеки".
"Реалізація цього пропонованого продажу потребуватиме направлення приблизно 5 додаткових представників уряду США та 15 представників американських підрядників до Європейського бойового командування на строк до одного місяця для надання підтримки в проведенні навчання та періодичних нарад", - ідеться в публікації.
Також у Держдепі повідомили, що агентство зі співробітництва в галузі оборони і безпеки надало необхідну сертифікацію, повідомивши Конгрес США.
Нагадаємо, тиждень тому президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна хоче замовити у США 27 систем протиповітряної оборони Patriot.
Також він додав, що поки вони виготовляються, Київ розглядатиме варіант "позичити" аналогічні систему в країн Європи.