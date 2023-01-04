США шукають способи санкціями завадити виробництву іранських дронів

Білий дім заявив, що США шукають способи вплинути на виробництво іранських безпілотників за допомогою санкцій і експортного контролю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

США проводить власне розслідування, щоб обмежити виробництво іранських безпілотників, за допомогою яких Росія неодноразово завдавала удару по території України. Зокрема, нині вони

Сьогодні стало відомо, що одному з іранських безпілотників, який було збито в Україні, виявили технології більше ніж десяти американських та західних компаній.

Нагадаємо, у президента США Джо Байдена вже розробили масштабну програму, метою якої є перешкоджання розробці іранських дронів та їх передачі Росії.

Раніше ми писали, що Росія та Іран будують новий трансконтинентальний торговий маршрут, який дозволить їм менше залежати від іноземних санкцій.

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