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США шукають способи санкціями завадити виробництву іранських дронів

Фото: США шукають способи санкціями завадити виробництву іранських дронів (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Білий дім заявив, що США шукають способи вплинути на виробництво іранських безпілотників за допомогою санкцій і експортного контролю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

США проводить власне розслідування, щоб обмежити виробництво іранських безпілотників, за допомогою яких Росія неодноразово завдавала удару по території України. Зокрема, нині вони

Сьогодні стало відомо, що одному з іранських безпілотників, який було збито в Україні, виявили технології більше ніж десяти американських та західних компаній.

Нагадаємо, у президента США Джо Байдена вже розробили масштабну програму, метою якої є перешкоджання розробці іранських дронів та їх передачі Росії.

Раніше ми писали, що Росія та Іран будують новий трансконтинентальний торговий маршрут, який дозволить їм менше залежати від іноземних санкцій.

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