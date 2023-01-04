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США ищут способы санкциями помешать производству иранских дронов

Фото: США ищут способы санкциями помешать производству иранских дронов (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Белый дом заявил, что США ищут способы повлиять на производство иранских беспилотников с помощью санкций и экспортного контроля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

США проводит собственное расследование, чтобы ограничить производство иранских беспилотников, с помощью которых Россия неоднократно наносила удар по территории Украины. В частности, сейчас они

Сегодня стало известно, что в одном из иранских беспилотников, который был сбит в Украине, обнаружили технологии более десяти американских и западных компаний.

Напомним, у президента США Джо Байдена уже разработали масштабную программу, целью которой является препятствование разработке иранских дронов и их передаче России.

Ранее мы писали, что Россия и Иран строят новый трансконтинентальный торговый маршрут, который позволит меньше зависеть от иностранных санкций.

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