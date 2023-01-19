США шукають радянську техніку у країнах Центральної та Південної Америки

Сполучені Штати Америки шукають радянську зброю у країнах Центральної та Південної Америки.

Про це заявила очільник Південного командування Збройних сил США Лора Річардсон, повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter журналіста Голосу Америки Джеффа Селдіна.

"Ми працюємо з країнами, які мають радянську техніку, щоб отримати її безкоштовно або замінити її на техніку Сполучених Штатів", - йдеться у заяві.

Річардсон заявила, що США цікавить та техніка, яка наразі перебуває у справному стані.