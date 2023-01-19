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США шукають радянську техніку у країнах Центральної та Південної Америки

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Четвер 19 січня 2023 20:37
США шукають радянську техніку у країнах Центральної та Південної Америки Фото: США шукають радянську техніку у країнах Центральної та Південної Америки (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки шукають радянську зброю у країнах Центральної та Південної Америки.

Про це заявила очільник Південного командування Збройних сил США Лора Річардсон, повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter журналіста Голосу Америки Джеффа Селдіна.

"Ми працюємо з країнами, які мають радянську техніку, щоб отримати її безкоштовно або замінити її на техніку Сполучених Штатів", - йдеться у заяві.

Річардсон заявила, що США цікавить та техніка, яка наразі перебуває у справному стані.

Нагадаємо, що США попросять свої війська в Південній Кореї передати обладнання Україні.

Раніше у Міністерстві оборони США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 400 млн доларів, який включає танки Т-72.

Марокко поставить до України запчастини до танків Т-72 за рекомендацією США. Таким чином, королівство стало першим в Африці, що надає військову допомогу нашій країні.

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