США ищут советскую технику в странах Центральной и Южной Америки

Соединенные Штаты Америки ищут советское оружие в странах Центральной и Южной Америки.

Об этом заявила глава Южного командования Вооруженных сил США Лора Ричардсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Голоса Америки Джеффа Селдина.

"Мы работаем со странами, которые имеют советскую технику, чтобы получить ее бесплатно или заменить ее на технику Соединенных Штатов", - говорится в заявлении.

Ричардсон заявила, что США интересует та техника, которая находится в исправном состоянии.