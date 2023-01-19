США ищут советскую технику в странах Центральной и Южной Америки
Соединенные Штаты Америки ищут советское оружие в странах Центральной и Южной Америки.
Об этом заявила глава Южного командования Вооруженных сил США Лора Ричардсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Голоса Америки Джеффа Селдина.
"Мы работаем со странами, которые имеют советскую технику, чтобы получить ее бесплатно или заменить ее на технику Соединенных Штатов", - говорится в заявлении.
Ричардсон заявила, что США интересует та техника, которая находится в исправном состоянии.
Напомним, США попросят свои войска в Южной Корее передать оборудование Украине.
Ранее в Министерстве обороны США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 400 млн долларов, включающем танки Т-72.
Марокко поставит в Украину запчасти к танкам Т-72 по рекомендации США. Таким образом, королевство стало первым в Африке, оказывающим военную помощь нашей стране.
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