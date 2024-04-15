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США шукають нові способи дотримання санкцій проти Північної Кореї

Фото: посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

США та їхні союзники шукають нові способи забезпечення дотримання санкцій проти Північної Кореї. Вашингтон побоюється, що Пхеньян тепер може бути сміливішим у просуванні своєї програми озброєнь.

Про це заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Минулого місяця Росія наклала вето на щорічне продовження повноважень групи експертів, яка протягом 15 років стежила за виконанням резолюцій Ради Безпеки ООН, спрямованих проти Північної Кореї у зв'язку з її ядерною програмою і програмою створення балістичних ракет.

Томас-Грінфілд заявила, що Сполучені Штати працюють над альтернативними варіантами складання доповідей про санкції у співпраці з союзниками.

Північна Корея стверджує, що її ракетні та ядерні програми призначені для захисту від зовнішніх загроз, таких як США і Південна Корея. Вона засуджує санкції як посягання на її суверенітет.

На зустрічі з президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем і міністром закордонних справ Чо Тхе Юлем американська дипломатка заявила, що підтримує зусилля Південної Кореї зі стримування північнокорейських програм і просування прав у державі-відлюднику.

Передісторія

Раніше повідомлялося, що 28 березня під час голосування на засіданні Ради Безпеки ООН, що складається з 15 членів, 13 країн проголосували "за" резолюцію щодо моніторингу санкцій проти Північної Кореї експертами ООН, проте Росія була проти, а Китай утримався.

Таким чином РФ фактично скасувала моніторинг санкцій ООН проти Північної Кореї.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що ветування РФ проєкту резолюції Ради Безпеки ООН про продовження моніторингу санкцій проти КНДР, включаючи ембарго на постачання озброєнь, говорить про те, що Москва вже не приховує використання північнокорейської зброї у війні проти України.

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