США шукають нові способи дотримання санкцій проти Північної Кореї

Минулого місяця Росія наклала вето на щорічне продовження повноважень групи експертів, яка протягом 15 років стежила за виконанням резолюцій Ради Безпеки ООН, спрямованих проти Північної Кореї у зв'язку з її ядерною програмою і програмою створення балістичних ракет.

Томас-Грінфілд заявила, що Сполучені Штати працюють над альтернативними варіантами складання доповідей про санкції у співпраці з союзниками.

Північна Корея стверджує, що її ракетні та ядерні програми призначені для захисту від зовнішніх загроз, таких як США і Південна Корея. Вона засуджує санкції як посягання на її суверенітет.

На зустрічі з президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем і міністром закордонних справ Чо Тхе Юлем американська дипломатка заявила, що підтримує зусилля Південної Кореї зі стримування північнокорейських програм і просування прав у державі-відлюднику.